Spider-Man: Homecoming, Tom Holland conferma i piani per una trilogia

Durante l’attività stampa di Spider-Man: Homecoming,si è lasciato scappare che la Marvel e la Sony hanno in progetto una trilogia di film con protagonista il nuovo Uomo Ragno.

Amy Pascal qualche mese fa aveva spiegato che dopo il sequel di Spider-Man: Homecoming, i diritti del personaggio sarebbero tornati esclusivamente alla Sony. Sembra quindi che le due major siano riuscite a trovare un accordo per lasciare Spidey nell’Universo Cinematografico Marvel per un terzo film.

“Sì, ci sarà uno Spider-Man: Homecoming 2 e uno Spider-Man: Homecoming 3” ha confermato l’attore ad Allocinè. “Adesso lo sapete, chiedo scusa, Marvel!“.

Ha poi aggiunto:

Ci sarà modo di vedere Peter crescere in Parker e specialmente diventare l’Uomo Ragno nei prossimi due film. Alla fine di Spider-Man: Homecoming, la storia non è assolutamente finita, perciò sono curioso di esplorare come si evolverà e scoprire cosa succederà dopo la pubertà. Già, saranno film emozionanti.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.