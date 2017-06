Spider-Man: Homecoming, l’Avengers Tower e Zia May nelle nuove foto dal “cellulare di Peter Parker”

In vista dell’arrivo nei cinema di, la Sony ha lanciato una app che, fra le varie funzionalità, ha anche quella di sbloccare i contenuti della memoria del cellulare di Peter Parker.

Nelle immagini (che trovate più in basso insieme ad altri scatti ufficiali anche dal backstage), oltre a Peter, alle apparecchiature del suo alter-ego e ai pezzi della Morte Nera LEGO, troviamo anche i vari personaggi di contorno interpretati da Zendaya, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Angourie Rice e Marisa Tomei. In aggiunta a uno scatto dello skyline di New York che ha trasformato in realtà quella che fino a qualche anno fa era solo una easter egg mai nata. Questo, invece, il poster diffuso svariate settimane fa, in cui Spidey è aggrappato alla iconica Avengers Tower.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.