Star Wars: Gli Ultimi Jedi, le precisazioni di Mark Hamill circa il “disaccordo” con Rian Johnson su Luke Skywalker

Già a ridosso della, molti siti avevano creato una polemica basata sostanzialmente sul nulla secondo la quale i fan dierano in “ rivolta ” per via di alcune dichiarazioni di Mark Hamill rilasciate proprio all’evento tenutosi a Orlando.

Tutto nasceva da un articolo del Guardian che citava solo parzialmente le parole rilasciate da Hamill ad ABC News.

Sul Guardian era possibile leggere:

Dopo aver letto lo script di Gli Ultimi Jedi, Hamill ha rivelato di aver detto a Rian Johnson: “Sono sostanzialmente contrario a praticamente tutto quello che hai deciso per il mio personaggio.” Cosa può aver infastidito così tanto l’attore 65enne?

Alla questione abbiamo dedicato uno speciale in cui abbiamo spiegato che… non esisteva nessun “contrasto” artistico in senso stretto su Luke Skywalker fra il suo interprete e il regista/sceneggiatore di Gli Ultimi Jedi.

L’arrivo, qualche settimana fa, dell’articolata cover story di Vanity Fair dedicata a Star Wars, non ha fatto altro che gettare altra benzina sul fuoco di una querelle del tutto fittizia. Nell’articolo Hamill ha ribadito il concetto dell’essere “sostanzialmente contrario a praticamente tutto quello che Rian Johnson deciso per il mio personaggio” evidenziando poi nel resto della frase “Detto questo, dopo aver tirato fuori dal petto quello che sentivo, il mio lavoro era quello di prendere quello che Johnson aveva creato e fare del mio meglio per realizzare quello che ha in mente”.

Chiaramente, in molti si sono soffermati solo ed esclusivamente sulla prima parte tanto che la star, sul red carpet dei Tony Awards, ha di nuovo dovuto puntualizzare la sua posizione in materia:

Non ho ancora visto tutto il nuovo Star Wars, solo dei pezzi per le varie sessioni di doppiaggio [..] Rian Johnson è un filmmaker straordinario […] Ho avuto un po’ di problemi… perché tutti hanno citato solo la parte in cui dicevo di non trovarmi in accordo con Rian circa le sue scelte per il personaggio di Luke Skywalker. La questione è che sono rimasto sorpreso da come lui ha “letto” Luke. E mi ci è voluto un po’ per abituarmi al suo modo di pensare, ma una volta adattatomi alla cosa è stata un’esperienza trascinante. E spero che sarà così anche per il pubblico.

In basso trovate il video con l’intervista di Variety a Mark Hamill:

