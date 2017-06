È morto ieri a 81 anni dopo una lunga battaglia con il cancro al pancreas, regista die dei primi tre film della saga di

Nato a Oak Park, Illinois, nel 1935, inizia la sua carriera nel mondo del cinema come assistente regista di Arthur Penn e Otto Preminger, diventando poi regista alla fine degli anni sessanta. Nel 1970 il primo successo con il low budget Joe, tre anni dirige Salvate la Tigre che ottiene tre nomination agli Oscar e fa guadagnare una statuetta come migliore attore a Jack Lemmon.

Nel 1976 il film di maggior successo della sua carriera: Rocky ottiene infatti dieci nomination agli Oscar, vince tre statuette tra cui miglior film e miglior regista. Tornerà alla regia anche del quinto episodio della saga, nel 1990. Nel 1984 dirige un altro grande successo, Per vincere domani – the Karate Kid, che lancia un franchise: dirigerà anche il secondo e il terzo episodio, usciti nel 1986 e nel 1989. Tra i suoi altri film ricordiamo Il PornOcchio (1971), I Vicini di Casa (1981), Conta su di Me (1989), Fino all’Inferno (1999), suo ultimo film. Inoltre era il regista originale di Serpico (1973) e La Febbre del Sabato Sera (1977), ma lasciò i progetti per divergenze con i produttori.

