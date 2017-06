Utilizzando solo delle scatole di cartone, dei colori del nastro adesivo e tanta fantasia, John Stoddard ha donato a sua figlia di 6 anni uno

Il padre ha realizzato una versione in scala dell’iconico velivolo visto nella saga di Star Wars in occasione della proiezione di un film nell’ultimo giorno di scuola della figlioletta. Per questo avvenimento infatti genitori e figli di questo uniscono le forze per realizzare un qualsiasi tipo di mezzo o astronave per utilizzarlo come poltrona di un cinema in stile drive-in.

Potete vedere le immagini della realizzazione qui di seguito:

FONTE: NerdApproved