Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della vittoria diall’ICFF Junior 2017, il festival per ragazzi che si svolge in Canada che precede il festival di cinema italiano.

COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI

VOLA A TORONTO E TRIONFA ALL’ICFF JUNIOR 2017

Il film sarà inoltre presente alla 71^ edizione dei Nastri d’Argento, che vede Margherita Buy candidata come Attrice non protagonista

Milano, 14 giugno – Il film Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e The Walt Disney Company Italia, vola a Toronto e trionfa all’Italian Contemporary Film Festival Junior 2017 conquistando il giovane pubblico canadese. Il film, scritto da Gennaro Nunziante e diretto da Luca Lucini, vince il Premio del Pubblico ICFF Junior 2017, con i voti ottenuti da una platea di 4.000 giovani studenti canadesi provenienti da una trentina di scuole – elementari, medie e superiori – di tutto l’Ontario.

Il festival per ragazzi, che si è tenuto dall’8 al 13 maggio in Canada presso il prestigioso TIFF Bell Lightbox di Toronto al Cineplex Cinemas di Vaughan, al Cineplex Cinemas di Yorkdale ed al SilverCity di Richmond Hill, precede e fa parte dell’importante Festival del cinema italiano contemporaneo che si sta svolgendo in questi giorni in sei città canadesi.

L’Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia, Daniel Frigo, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento perché proviene da un pubblico di giovani di diverse età. Il film è stato pensato proprio per loro. Complimenti a Gennaro Nunziante, Luca Lucini e tutto il cast composto da grandi professionisti e da giovani attori molto promettenti. Complimenti naturalmente anche ai ragazzi di Alex & Co. che, dopo il successo della serie targata Disney Channel, sono stati i veri protagonisti di questa produzione tutta italiana. Congratulazioni infine a tutto il team di Disney Italia che ha creduto con forza in questo progetto e ha contribuito a questo traguardo”.

Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori sarà presente anche alla 71^ edizione dei Nastri d’Argento, che si terrà la sera del 1° luglio a Taormina e che vedrà la celebre attrice Margherita Buy candidata al prestigioso premio come Attrice non protagonista.

Attualmente disponibile in DVD, Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori è un film divertente e ricco di colpi di scena che ha incassato in Italia oltre 1 milione di Euro in pochi giorni.

Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori vede protagoniste due delle più amate e premiate attrici del cinema italiano, Margherita Buy e Giovanna Mezzogiorno con la partecipazione dell’attore americano Matthew Modine.

Al loro fianco, Sergio Albelli, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Giovanni Calcagno, Roberto Citran, Francesca De Martini, Sara D’Amario, Gabriella Franchini, Elena Lietti, Aglaia Mora, Paolo Pierobon, e, al suo esordio cinematografico, il popolare conduttore televisivo e speaker radiofonico Federico Russo.

Nel cast anche alcuni giovani promettenti attori come Emanuele Misuraca, Chiara Primavesi, Toby Sebastian e volti noti dell’amata serie Tv di Disney Channel Alex & Co.: Leonardo Cecchi, Eleonora Gaggero, Saul Nanni, Federico Russo e Beatrice Vendramin.