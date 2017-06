Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Manca ancora molto all’uscita di, atteso thriller diretto da(Il Mistero dei Templari) incentrato su uno squalo gigante. Il suo debutto nelle sale è difatti previsto per l’agosto del 2018. Nel cast del film, lo ricordiamo, troviamo(Spy, Fast & Furious 7, I Mercenari) e(Transformers: L’Era dell’Estinzione).

Nell’attesa dell’uscita al cinema, l’artista David Graham ha immaginato due poster del film. Chiaramente, non si tratta di poster ufficiali ma di semplici creazioni ispirate al film in fase di sviluppo. Ve li proponiamo qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Jon Turteltaub (Il Mistero dei Templari) dirigerà il film su una sceneggiatura di Dean Georgaris (Tomb Rider: La Culla della Vita).

Del cast fanno parte anche Jason Statham, Ruby Rose, Rainn Wilson e Jessica McNamee. Il film debutterà nelle sale americane il 2 marzo 2018.

Questa la sinossi ufficiale del romanzo (via Amazon):

A più di diecimila metri di profondità in un angolo sperduto dell’Oceano Pacifico, grazie alla coincidenza di particolari fattori ambientali è sopravvissuto un killer preistorico. Per milioni di anni in quegli abissi senza luce si è riprodotto uno squalo terrificante: il Megalodon, 20 metri di lunghezza e quasi due tonnellate di peso, progenitore dell’odierno Squalo Bianco. Paleontologo ed esperto di subacquea, Jonas Taylor è da tempo convinto della sopravvivenza del Megalodon, che forse ha già incontrato in una sfortunata spedizione anni prima. Quando Meg riaffiora dalle profondità del tempo portando caos e distruzione, è a lui che verrà chiesto di guidare la caccia al mostro e di tuffarsi nelle acque dell’oceano.