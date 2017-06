È da oggi disponibile in Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K e DVD, il film con protagonistadiretto da Zhang Yimou (Hero – Il volto dell’eroe, La foresta dei pugnali volanti).

L’umanità rischia l’estinzione a causa di un nemico mostruoso nell’avventura epica e visivamente sbalorditiva THE GREAT WALL, finalmente in Digital HD dal 6 Giugno 2017 e in DVD, Blu-ray™, Blu-ray™ 3D e 4K Ultra HD™ dal 20 Giugno 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia e Legendary Pictures. THE GREAT WALL, che ha come protagonista Matt Damon (Bourne franchise, The Martian), è una magistrale miscela visiva di live action ed effetti maestosi. I formati 4K Ultra HD™ e Blu-ray™ offrono la più avanzata esperienza di visione casalinga in alta definizione e, inoltre, esclusivi contenuti dietro-le-quinte tra cui scene estese, scene eliminate e altro ancora.

Con la superstar globale Matt Damon e diretto da uno dei più celebrati stilisti delle immagini del nostro tempo, Zhang Yimou (Hero – Il volto dell’eroe, La foresta dei pugnali volanti), THE GREAT WALL racconta la storia di una forza d’élite che oppone coraggiosamente resistenza sulla struttura più iconica del mondo. Dopo essere stato imprigionato all’interno della Grande Muraglia, un guerriero mercenario (Damon) scopre il mistero che si nasconde dietro una delle più grandi meraviglie del mondo. Mentre bestie dedite al saccheggio assediano l’imponente struttura, la sua ricerca della fortuna si trasforma in un viaggio verso l’eroismo dopo essersi unito ad un’imponente armata di guerrieri d’élite per affrontare queste inimmaginabili ed apparentemente imbattibili forze armate.

Un formidabile cast internazionale accompagna Damon in THE GREAT WALL, tra cui Jing Tian (Kong: Skull Island, Special ID), Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos), Andy Lau (Affari sporchi, La foresta dei pugnali volanti) e Willem Dafoe (Il paziente inglese, John Wick). THE GREAT WALL, un epico racconto di eroismo e sacrificio contrapposti all’inarrestabile ferocia, è intrattenimento spettacolare e all’avanguardia.

CONTENUTI EXTRA IN DVD E BLU-RAY ™ :

Scene estese ed eliminate

Matt Damon in Cina – Una personale occhiata dietro-le-quinte all’esperienza di Matt Damon in Cina per girare The Great Wall . Contiene filmati mai visti prima della sua preparazione.

Una personale occhiata dietro-le-quinte all’esperienza di Matt Damon in Cina per girare . Contiene filmati mai visti prima della sua preparazione. The Great Wall: effetti visivi – Il supervisore agli effetti visivi Phil Brennan parla degli effetti visivi di The Great Wall.

Il supervisore agli effetti visivi Phil Brennan parla degli effetti visivi di The Great Wall. Lavorare col regista Zhang Yimou – Il cast e la troupe parlano della loro venerazione per il regista.

Il cast e la troupe parlano della loro venerazione per il regista. Uomo vs. Mostro – Un approfondimento dedicato ai personaggi coinvolti e alle tecnologie utilizzate (SFX, acrobazie, VFX) in ciascuna delle tre battaglie.

Un approfondimento dedicato ai personaggi coinvolti e alle tecnologie utilizzate (SFX, acrobazie, VFX) in ciascuna delle tre battaglie. Armi da guerra – Uno sguardo dietro-le-quinte all’enorme impegno richiesto per creare le armi del film. I filmmaker parlano dell’antica storia cinese e della mitologia che hanno influenzato il design di tutte le creazioni.

Uno sguardo dietro-le-quinte all’enorme impegno richiesto per creare le armi del film. I filmmaker parlano dell’antica storia cinese e della mitologia che hanno influenzato il design di tutte le creazioni. Progettare un mondo spettacolare – Lo scenografo John Mhyre e la costumista Mayes Rubeo parlano di come hanno creato set e costumi incredibili.

