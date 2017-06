Non sarà una sorpresa, ma è ora ufficiale che l’adattamento didiretto daavrà un rating R.

La MPAA ha infatti stabilito il rating restricted per il film tratto dal romanzo di Stephen King con le causali “violence/horror, bloody images, and for language”.

Vi riproponiamo, qui di seguito, il first look diffuso dalla Warner Bros in occasione degli MTV Movie Awards.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

