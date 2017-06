Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una prima potenziale idea per il film era qualcosa di simile a Alive – Sopravvissuti. Si svolge nel 1976, c’è una convention di professionisti dell’informazione e noi siamo in volo su un charter. Chiaramente, Ron Burgundy convince il pilota di essere in grado di condurre il velivolo, così ci schiantiamo sul lato di una montagna. Parte dell’incidente è dovuto alla collisione con un altro aereo, che si schianta con noi. Il resto del film vede i sopravvissuti che tentano di scendere giù per la montagna mentre gli orango danno loro la caccia, perché il carico dell’altro volo è pieno di primati […]. Quindi per tutto il film cerchiamo di scendere dalla montagna […] mentre nessuno è in grado di capire perché le scimmie ci danno la caccia. Quindi questo tipo di film non è stato fatto! [ride].