Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. sarebbe vicina ad approvare la messa in cantiere di un sequel di. Il primo film, diretto dae uscito nel 2016, ha visto protagonista. Le trattative, al momento, coinvolgerebbero lo studio, O’Connor, Affleck e lo sceneggiatore. Tra coloro che dovrebbero fare ritorno nel cast, anche

Raggiunto da ComingSoon, O’ Connor si è detto ottimista circa le possibilità di girare un seguito:

C’è ancora parecchio da esplorare riguardo a quel personaggio. Quello che mi esalta è che la maggior parte dei franchise riguardano personaggi che il pubblico già conosce bene, come nel caso dei cinefumetti. Anche coloro che non leggono i fumetti conoscono molti dei personaggi che arrivano al cinema. Questo invece è un brand nuovo per tutti. Se funziona e il pubblico ne vuole ancora, ci sono altre storie da raccontare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ben Affleck interpreta Christian Wolff, uno studioso di matematica che ha più affinità con i numeri che con le persone, e che lavora sotto copertura in un piccolo ufficio di provincia come contabile freelance per alcune delle più pericolose organizzazioni criminali del pianeta. Nonostante abbia alle costole la divisione anti-crimine del Dipartimento del Tesoro, guidata da Ray King (J.K. Simmons), Christian accetta un nuovo cliente: una compagnia di robotica, nella quale una contabile (A. Kendrick) ha scoperto ammanchi per milioni di dollari. Ma non appena Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi quindi alla verità, il numero delle vittime aumenta.