In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di rivelare che tra le molte fonti di ispirazione per la saga di, un ruolo di primo piano è occupato dalla sua vita e dalle sue esperienze passate. Parlando allo Shanghai International Film Festival, Gunn ha stupito il pubblico paragonando se stesso a Rocket Raccoon. Come dichiarato dal regista:

Quando alla sua regia, Gunn ha sottolineato l’importanza degli equilibri tra logica ed emozioni nel dare vita a un film bilanciato ed efficace:

Metà della realizzazione di un film riguarda i rapporti di equilibrio. Un film è una gigantesca macchina che io contribuisco a costruire. Una metà è molto personale ed è tutta incentrato sui protagonisti. Il risultato, nel suo insieme, è un bilanciamento tra la parte logica e quella emozionale.

Tra le fonti di ispirazione esterne alla sua vita, in particolare dall’oriente, Gunn ha citato nomi come Johnnie To, John Woo e Ringo Lam, rivelando:

Mi hanno fatto innamorare del cinema ancor più di quanto non lo fossi già.

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

