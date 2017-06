Jake Busey () ha svelato in un’intervista con The Red Booth (via Pop Culture ) che il suo personaggio nel film didi Shane Black sarà il figlio del personaggio interpretato da suo padre Gary in

Ecco quanto svelato dall’attore:

Shane Black mi ha chiamato e mi ha detto: “Ehi, vuoi fare questo film? Non ci sono soldi per te, ma sarà divertente interpretare il figlio di tuo padre”. Ho sempre seguito le orme di mio padre da un punto di vista professionale, ed ora è successo letteralmente! Non credo che avrei fatto mai una scelta simile se non si fosse trattato di Predator. Se vi è piaciuto il primo film vi piacerà anche questo. C’è molta dell’essenza del film originale.

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 3 agosto 2018.