In basso potete vedere il nuovo trailer Red Band il trailer disettimo capitolo del celebre franchise horror composto da La bambola assassina (Child’s Play, 1988) di Tom Holland, La bambola assassina 2 (Child’s Play 2, 1990) di John Lafia, La bambola assassina 3 (Child’s Play 3: Look Who’s Stalking, 1991) di Jack Bender, La sposa di Chucky (Bride of Chucky, 1998) di Ronny Yu, Il figlio di Chucky (Seed of Chucky, 2004) e La maledizione di Chucky (Curse of Chucky, 2013) di Don Mancini.

Il nuovo film della bambola assassina arriverà in home video a ottobre negli Stati Uniti.