sarà al Comic-Con di San Diego 2017 con il suo

L’attrice infatti parteciperà al panel “Women Who Kick Ass”, uno spazio nel bel mezzo dell’intensissimo sabato in Sala H che viene dedicato alle donne che si distinguono per il loro ruolo nell’industria del cinema e della tv.

Non è tutto: il film, che ha debuttato a Berlino e successivamente al SXSW e che arriverà nei cinema il 28 luglio, verrà proiettato in anteprima per i fan durante il Comic-Con. La proiezione si terrà al cinema UA Horton Plaza sabato 22 luglio e sarà riservata ai maggiori di 21 anni possessori del badge del Comic-Con. Noi saremo a San Diego e faremo in modo di aggiornarvi su tutte le novità a riguardo (anche se è alquanto improbabile che parteciperemo alla proiezione, visto che sabato è il giorno più intenso al Comic-Con)!

La sinossi:

Il premio Oscar Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.

Atomica Bionda è diretto da David Leitch (John Wick, Deadpool/2). Nel cast ritroviamo: John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones. Il film è tratto da un romanzo a fumetti edito da Oni Press, “”The Coldest City,”” scritto da Antony Johnston & illustrato da Sam Hart.

Kurt Johnstad (300) ne ha curato la sceneggiatura. Al cinema da giovedì 17 agosto 2017.

