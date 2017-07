Si è spenta all’età di 66 anni, produttrice, regista e direttrice della fotografia, moglie del noto regista David Cronenberg.

Nata il 22 agosto 1959 con il nome Carolyn Ziefman, la donna è morta nella sua casa a Torono lo scorso 19 giugno a causa di una malattia non resa nota.

Carolyn Cronenberg incontrò suo marito David nel 1970 durante le riprese di uno dei suoi primi film, Rabid – sete di sangue, per cui lavorava come assistente di produzione. Ad altri progetti del filmmaker come Brood – La covata malefica e Veloci di mestiere contribuì inoltre come assistente al montaggio.

Nel 2006 ha diretto il documentario Acts of Violence, un dietro le quinte di A History of Violence, il film di Cronenberg con Viggo Mortensen.

Carolyn lascia i suoi figli Brandon e Caitlin, oltre a Cassandra, nata dal precedente matrimonio del regista con Margaret Hindson.