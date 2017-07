Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con Empire ha ammesso che c’è un solo aspetto negativo legato al fatto che dovrà dirigere: non potersi godere da fan

Queste le parole del regista:

Sfortunatamente il film di Rian Johnson è il primo film di Star Wars che non potrò guardare come tutti gli altri membri del pubblico. Ho avuto quel privilegio con Il Risveglio della Forza: ho potuto vederlo da fan, mi sono seduto vicino a mia figlia e abbiamo cominciato a ridacchiare durante i titoli di testa perché eravamo così eccitati. Con Rogue One è successo lo stesso, non l’ho visto in anteprima!

Ma quei momenti sono finiti: Star Wars non rappresenta più la stessa esperienza per me. Se c’è una sola cosa che mi rende triste, è questa.