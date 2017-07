Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Netflix ha pubblicato online il primo trailer italiano di, documentario firmato dache indaga il mondo delle sostanze dopanti in ambito sportivo.

Il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 4 agosto.

Ecco il trailer seguito dal poster e dalla sinossi ufficiale:

Icarus è uno dei documentari più audaci mai portati sullo schermo, nato dalla volontà del regista Bryan Fogel di investigare la realtà del doping nel mondo dello sport.

Il documentario segue le vicende di Fogel (un ciclista amatoriale) che inizia a doparsi per osservare i cambiamenti nelle sue performance, capendo anche come evadere i controlli.

Fogel entra in contatto con lo scienziato russo Grigory Rodchenkov, un pilastro del programma anti-doping in Russia.

Fogel e Rodchenkov si avvicinano alla verità riguardo il programma di doping sponsorizzato dallo Stato durante le Olimpiadi di Sochi. La verità è ancora più complessa di quanto pensassero e i due capiscono di avere il potere di rivelare il più grande scandalo internazionale sportivo a memoria d’uomo.