Come riportato dall’Hollywood Reporter,e il casting del live-action distanno impiegando più tempo del previsto a completare il cast del film, adattamento del Classico di animazione del 1992.

La ricerca del team di attori è iniziata nel mese di marzo e si sta rivelando particolarmente difficoltosa. Per i ruoli di Aladdin e Jasmine, al momento, sono stati presi in considerazione oltre duemila candidati su scala globale. Secondo le indiscrezioni trapelate dagli addetti ai lavori, per i ruoli dei protagonisti la Disney vorrebbe ingaggiare due giovani attori del Medio Oriente o Indiani e starebbe cercando due professionisti con eccellenti capacità sia nella recitazione che nel canto.

Alcune fonti vicine al team creativo del film hanno accennato ai nomi di Naomi Scott (Power Rangers) e dell’indiana Tara Sutaria come possibili candidate per il ruolo di Jasmine. Tuttava, oltre all’assenza di conferme ufficiali, pare che lo studio voglia prima testare l’alchimia dei due protagonisti insieme prima di confermarli nei rispettivi ruoli.

In passato, per il ruolo di Aladdin, la Disney ha mostrato interesse per candidati come Dev Patel e Riz Ahmed. È possibile, tuttavia, che il protagonista maschile del film sarà un attore poco noto o addirittura un esordiente. Dal momento che un nome per Aladdin ancora non c’è, è probabile che sarà necessario attendere anche per un’eventuale conferma circa l’attrice che interpreterà Jasmine.

Sappiamo, a oggi, che Will Smith potrebbe interpretare il Genio della Lampada. Lo studio, al momento, è alla ricerca di un attore anche per il ruolo di Jafar.

Il cartoon originale, vincitore di due Oscar e diretto da Ron Clements e John Musker, incassà ben 502 milioni di dollari al box office mondiale e viene ricordato anche per la performance vocale di Robin Williams in qualità di doppiatore dell’esilarante Genio della Lampada (in Italia venne doppiato da Gigi Proietti con altrettanta bravura).

L’iterazione in live action verrà sceneggiata da John August (Big Fish) e prodotta da Dan Lin, che aveva già lavorato con Guy Ritchie ai due capitoli di Sherlock Holmes realizzati in seno alla Warner.

