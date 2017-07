Dopo Antoine Fuqua, ancheè stato costretto a dare forfait alla Universal: non potrà più dirigere il nuovo Scarface per lo studio. Il regista ha commentato la notizia su twitter spiegando che non potrà prestare fede al suo impegno per dedicarsi ad altri progetti: “A volte il tempo è nemico. Vorrei poter fare tutto!“.

L’Hollywood Reporter aggiunge però che la versione proposta dal filmmker era un po’ “troppo cupa” per i gusti dello studio.

La data d’uscita del film è stata fissata al 10 agosto 2018, ma ora come ora non è chiaro se sarà possibile rispettarla. Nei panni del protagonista dovrebbe ci sarà Diego Luna, la star di Rogue One: a Star Wars Story.

Sometimes time is the enemy. Wish I could do them all! — David Ayer (@DavidAyerMovies) July 12, 2017

Scarface uscì per la prima volta al cinema nel 1932, il film era diretto da Howard Hawks e raccontava l’ascesa al potere di un immigrato irlandese che diventava un gangster nella Chicago degli anni venti. Nel 1983 la pellicola venne rifatta da Brian De Palma su una sceneggiatura di Oliver Stone, con Al Pacino come protagonista: in quel caso il protagonista era un rifugiato cubano che diventava un gangster nella Miami degli anni ottanta. Il nuovo film sarà prodotto da Marc Shmuger tramite la sua Global Production in collaborazione con Martin Bregman, già produttore dello Scarface di Brian De Palma.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!