C’è una ragione decisamente valida dietro la scelta di fare questi quattro sequel. Avendo letto la sceneggiatura di tutti e quattro, posso affermare che li ritengo davvero straordinari, che valga la pena attenderli. I lungometraggi parlano dei pericoli corsi da questo splendido pianeta e James Cameron sta continuando a sviluppare le tematiche che ruotano intorno all’avidità, all’insensibilità di queste corporation e alle difficoltà affrontate dalla popolazione indigena. A questo punto della mia lunga e direi soddisfacente carriera, cavoli, non riesco a pensare che sono già passati 40 anni… comunque, sono davvero molto emozionata di poter lavorare a storie come queste […] Si tratta in assoluto del progetto più ambizioso a cui abbia mai preso parte. Ma è anche il più bello, straordinario e toccante. Tutti noi, quando ci ritroviamo ad osservare gli artwork, rimaniamo estasiati […] Se il primo Avatar ha cambiato drasticamente la prospettiva del pubblico in termini di quello che viene richiesto a un film, con questi andremo addirittura oltre”.

Sigourney Weaver ha rilasciato una nuova intervista a EW incentrata sul suo ritorno nei panni della Dottoressa Grace Augustine nei sequel di. Sequel che, come noto ormai da tempo, saranno ben quattro. Nello specifico ha parlato proprio del perchéabbia optato per un numero così elevato di seguiti.

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel verranno prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Passeranno poi tre anni per l’uscita di Avatar 4, prevista per il 20 dicembre 2024, e di Avatar 5, previsto per il 19 dicembre 2025.

