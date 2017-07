Entertainment Weekly ci regala la prima foto ufficiale di, il film diche verrà presentato al Comic-Con di San Diego durante il panel della Warner.

Nella foto, pubblicata più in basso, possiamo vedere Tye Sheridan nei panni di Wade Watts, il personaggio che interpreta nella pellicola. Lo troviamo all’interno del suo nascondiglio con addosso le periferiche necessarie ad accedere nell’universo virtuale chiamato OASIS, dove è noto col nome di Parzival.

Se avete letto il libro di Ernest Cline su cui si basa la pellicola, saprete già che, nella fittissima rete di rimandi e citazioni alla cultura pop degli anni ’80 (e non solo) sono presenti anche le opere dello stesso Spielberg. Riferimenti che saranno però assenti dal film in uscita il prossimo anno: il leggendario filmmaker ha, comprensibilmente, deciso di non voler scadere nell’autoreferenzialità. Unica concessione, stando a quanto segnalato dal pezzo di EW, la DeLorean di Ritorno Al Futuro, saga prodotta, ma non diretta da Steven Spielberg.

Ready Player One vede nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke (Samantha Evelyn Cook/Art3mis), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento), Simon Pegg (Ogden Morrow), T.J. Miller (iR0k), Win Morisaki(Daito), Philip Zhao (Shoto) e Mark Rylance (James Halliday).

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi del romanzo:

Il mondo è un brutto posto. Wade ha diciotto anni e trascorre le sue giornate in un universo virtuale chiamato OASIS, dove si fa amicizia, ci si innamora – si fa ciò che ormai è impossibile fare nel mondo reale, oppresso da guerre e carestie. Ma un giorno James Halliday, geniale creatore di OASIS, muore senza eredi. L’unico modo per salvare OASIS da una spietata multinazionale è metterlo in palio tra i suoi abitanti: a ereditarlo sarà il vincitore della più incredibile gara mai immaginata. Wade risolve quasi per caso il primo enigma, diventando di colpo, insieme ad alcuni amici, l’unica speranza dell’umanità. Sarà solo la prima di tante prove: recitare a memoria le battute di Wargames, penetrare nella Tyrell Corporation di Blade Runner, giocare la partita perfetta a Pac-Man, sfidare giganteschi robot giapponesi e così via, in una strabiliante rassegna di missioni di ogni tipo, ambientate nell’immaginario pop degli anni ’80, a cui OASIS è ispirato.

Prodotto da Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures e DreamWorks Pictures, Ready Player One vede alla produzione Donald De Line (con la sua De Line Pictures), Dan Farah e Kristie Macosko Krieger. Bruce Berman figura come produttore esecutivo.

L’uscita è prevista per il 30 marzo 2018.