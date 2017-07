È l’Hollywood Reporter a spiegare come Wonder Woman risulti il cinefumetto con la migliore capacità di tenuta, settimana dopo settimana, in termini di performance al box office americano. L’andamento degli incassi del film di Patty Jenkins sta infatti calando in maniera meno marcata rispetto all’andamento dei cinecomics degli ultimi tre lustri.

Il film con Gal Gadot è relativamente ancora forte alla settima settimana di programmazione. L’incasso sul territorio nazionale dovrebbe difatti raggiungere a breve i 390 milioni di dollari. In America, dovrebbe dunque superare i proventi raccolti da Guardiani della Galassia Vol. 2.

In sostanza, il film dovrebbe moltiplicare per 3,8 l’incasso di oltre 100 milioni di dollari registrato durante il fine settimana di apertura. Al momento, il moltiplicatore risulta 3,6, di poco superiore al moltiplicatore registrato da Spider-Man nel 2002. Relativamente al mercato domestico, il moltiplicatore di Guardiani della Galassia (2014) è stato di 3,5, mentre quello de Il Cavaliere Oscuro (2008) è stato di 3,4.

A oggi, il film ha raccolto oltre 750 milioni di dollari su scala globale, la metà dei quali in patria e l’altra metà all’estero (per la precisione, il 49% dell’incasso è domestico mentre il 51% proviene dai mercati esteri). Negli Stati Uniti, gli incassi ammontano oggi a oltre 370 milioni.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

Fonte: Hollywood Reporter