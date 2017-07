Alla D23 Expo ad Anaheim è stato presentato il primo trailer diil film diche, lo ricordiamo, sarà un sequel, non un remake o un reboot ambientato 25 anni dopo il primo capitolo. Vedremo nuovamente la casa dei Banks al numero 17 di Viale dei Ciliegi e torneranno Jane e Michael che, per quanto divenuti adulti, non hanno mai dimenticato la celebre tata che ha cambiato per sempre le loro vite.

La vicenda, come è già stato reso noto, si svolgerà dopo un lutto familiare che colpisce la famiglia Banks. Mary Poppins tornerà in azione per trasportare tutti, compresi i piccoli figli di Michael, in una nuova avventura.

In attesa che anche il trailer venga diffuso online ecco il motion poster:

Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, #MaryPoppinsReturns. The brand new film opens in theatres December 2018. #D23Expo pic.twitter.com/egxozrpRbr — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 15 luglio 2017

La sceneggiatura è opera di David Magee, mentre il candidato al premio Oscar Marc Shaiman si occuperà della colonna sonora; il vincitore del Tony Award Scott Wittman, invece, scriverà nuove canzoni originali. Nel cast, oltre a Emily Blunt, anche Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Julie Walters e Angela Lansbury.

Il film diretto da Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) sarà ambientato nella Londra della Grande Depressione, 20 anni dopo il primo film, e sarà basato sulle nuove avventure di Mary Poppins e della famiglia Banks scritte da P.L. Travers.

La storia segue Jane e Michael Banks oramai diventati adulti che, dopo una grave perdita, accolgono in casa Mary Poppins. Attraverso le sue doti magiche, e con l’aiuto del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a riscoprire la gioia e il senso di meraviglia che sembrano svaniti dalle loro vite.

La pellicola del 1964, con Julie Andrews e Dick Van Dyke, era ambientata poco prima della Prima Guerra Mondiale e divenne un vero e proprio cult, vincendo cinque premi Oscar. La release di Mary Poppins Returns è fissata per il 25 dicembre del 2018.