Uno dei momenti più entusiasmanti ed esilaranti del panel Animation alla D23 Expo è stata la presentazione delle primissime scene di, l’atteso sequel diin arrivo il 21 novembre 2018 nei cinema americani.

Sul palco sono saliti i registi Rich Moore e Phil Johnson e il produttore Clark Spencer, assieme alla doppiatrice di Vanellope, la comica Sarah Silverman. Proprio lei ha svelato la premessa del film: “Il gioco di Vanellope, Sugar Rush, si rompe, e così lei e Ralph vanno alla ricerca di una soluzione su internet.”

A dimostrazione di quanto questo sequel amplierà l’ambientazione del primo film (passeremo da una sala giochi all’immenso world wide web) agli oltre ottomila fan presenti in sala è stato mostrato un esclusivo teaser con le prime immagini di Ralph e Vanellope in giro per internet:

Nel teaser trailer vediamo Ralph che viene “disturbato” da un mucchio di spam mentre cammina! #RalphBreaksTheInternet #D23Expo — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017

Spazio quindi anche a nuovi personaggi, il principale dei quali si chiama Yesss, doppiato da Taraji P. Henson. Yesss è l’algoritmo che guida il sito Buzzaholic, conosce tutto ciò che è fico e trendy su internet: abbiamo visto alcuni bozzetti del personaggio (affusolato e dal colore bluastro) e alcuni test d’animazione. Nel film, Ralph e Vanellope chiedono aiuto a Yesss per orientarsi su internet, in particolare perché Ralph vuole diventare “virale”. Yesss suggerisce loro di andare in un’area chiamata OhMyDisney.com: vediamo una carrellata di divertenti scene ambientate in questo sito, in una di esse diversi utenti si “marvellizzano” passando sotto a delle specie di metal detector e trasformandosi nei loro supereroi preferiti (uno dei quali è Stan Lee!). È una vera e propria Disneyland online: a un certo punto infatti c’è la parata delle Principesse Disney, e quando Vanellope svela di volerle andare a conoscere, Yesss glie lo sconsiglia spiegando che “sono terribili”. Vanellope si intrufola nel loro camerino, e viene subito aggredita dalle Principesse (riprodotte perfettamente in CGI, incluse principesse ‘storiche’ nate in animazione tradizionale come Pocahontas e Biancaneve). Il piccolo glitch afferma di essere anche lei una Principessa Disney, ed è qui che la sequenza si fa particolarmente esilarante: le principesse ironizzano ciascuna sulla propria storia (Ariel: “Hai dato anche tu la tua voce per un paio di gambe?” “Chi mai lo farebbe?!?!”) e poi tutte insieme chiedono se anche a Vanellope sia capitato che tutti pensino che sia stato “un omone” a salvarla, e che senza di lui non ce l’avrebbe mai fatta da sola. “Assolutamente sì!” risponde la bambina.

Passiamo a un vero e proprio pigiama party ambientato nel camerino delle Principesse; Vanellope confessa che le sue nuove amiche sono “davvero fichissime” perché hanno problemi come tutte le altre persone. Biancaneve conferma la cosa: “Non lo sa nessuno, ma senza i miei occhiali non ci vedo per niente!” (e si para gli occhi come nella posa ‘tradizionale’ di Biancaneve nel film Disney). Jasmine le fa eco: “Io sono allergica ai gatti!”, e inizia a tossire rumorosamente sulla sua tigre. Merida inizia a parlare in dialetto scozzese, e quando Vanellope chiede “non la capisco, ma chi è?” le altre Principesse esclamano “Lascia stare, è di quell’altro Studio…” La clip termina con l’ingresso nel camerino di R2D2, che rimprovera le Principesse e dice loro di prepararsi: “avete solo pochi minuti!”.

La grande sorpresa per tutti i fan presenti in sala non è stata solo la clip esclusiva: i registi hanno infatti annunciato che nel film torneranno le doppiatrici “storiche” delle Principesse, le quali sono tutte salite sul palco (acclamate come delle vere superstar). Parliamo di Ming-Na Wen (Mulan), Idina Menzel (Elsa), Jodi Benson (Ariel), Paige O’Hara (Belle), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Kelly Macdonald (Merida), Kristen Bell (Anna), Auli’i Cravalho (Moana). Non è ancora chiaro chi doppierà Aurora, Cenerentola e Biancaneve, ma ne approfittiamo per sottolineare che è assolutamente possibile che porzioni (o addirittura scene intere) di ciò che abbiamo visto alla D23 Expo finiscano poi escluse nel montaggio.

