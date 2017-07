Grazie a Impawards possiamo dare uno sguardo al primo poster ufficiale di, il biopic con protagonista(Black Panther) incentrato sul leggendario Giudice della Corte Suprema Thurgood Marshall.

Il film, scritto da Jacob Koskoff e Michael Koskoff e diretto da Reginald Hudlin, si concentra sulla carriera di avvocato di Thurgood Marshall, prima di venire nominato Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Metre la nazione si trova sull’orlo della Seconda Guerra Mondiale, Marshall viene mandato in Connecticut per difendere un autista di colore accusato dalla sua datrice di lavoro di violenza sessuale e tentato omicidio. Insieme al suo socio Samuel Friedman si ritrova ad affrontare un tribunale segregazionista tra pregiudizi e paura per uno dei processi che ha contribuito a porre le basi per il movimento per i diritti civili.

Del cast fanno parte anche Josh Gad, Kate Hudson, Dan Stevens (La Bella e la Bestia), James Cromwell, Sterling K. Brown e Keesha Sharp.

La pellicola debutterà nelle sale americane il 13 ottobre. Ecco il poster: