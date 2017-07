Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come ben sappiamo molte delle scene che coinvolgevano il Joker innon hanno trovato posto nel taglio definitivo del montaggio.

Ora grazie al direttore della fotografia del film Roman Vasyanov possiamo dare un nuovo sguardo al personaggio interpretato da Jared Leto grazie a due foto diffuse online che mostrano il Principe Pagliaccio: nella prima lo vediamo con il volto mezzo bruciato (probabilmente proveniente dal finale alternativo del film), nella seconda invece è ritratto con la camicia di forza dell’Arkham Asylum.

Ecco le immagini:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?