“Mai dire mai”.

È questo il “mantra” di Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios ribadito anche in una recente intervista a margine della D23 Expo in cui si è parlato del film solitario di Hulk.

D’altronde, fino a qualche anno fa, era impossibile anche solo ipotizzare l’ingresso di Spider-Man nell’UCM. Sappiamo tutti come sia andata a finire.

Considerato l’andamento dei Fantastici 4 al cinema, i primi due film prodotti dalla Fox e il successivo reboot di due anni fa non rientrano propriamente nel novero delle pellicole memorabili, sono in molti a sperare di poter assistere a una qualche forma di partnership fra la major e la Marvel e, di conseguenza, all’ingresso del gruppo nella franchise cinematografica della Casa delle Idee.

In una nuova intervista con Yahoo Movies, Kevin Feige ha ribadito che, attualmente, non c’è alcun piano in tal senso, ma che come sempre… mai dire mai.

Sto alla Marvel da 17 anni e posso dirvi che non ci sono piani di alcun tipo relativi alla cosa. In questo lasso di tempo sono accadute cose talmente straordinarie che mai dire mai, ma per adesso non c’è nulla in atto.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere all’ingresso dei Fantastici 4 nell’UCM?

Dite la vostra nei commenti!