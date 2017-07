Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

I Marvel Studios hanno annunciato una partnership con lache porterà la nuova Lexus LC a essere messa in bella mostra indi. Inoltre, Fabian Nicieza scriverà un fumetto, che avrà una cover firmata da Scott “Rahzzah” Wilson e da Szymon Kudranski, che mostrerà T’Challa mentre mette fuori combattimento un misterioso villain proprio con l’aiuto di una Lexus LC 500.

Come dichiarato da Brian Bolain, a capo del ramo marketing della Lexus:

La Marvel continua a catturare l’attenzione del pubblico con personaggi carismatici e storie ricche di fonti di ispirazione. È il partner ideale per Lexus, la cui mission è quella di fornire ai consumatori un’esperienza unica ed entusiasmante. Il look aggressivo e le performance della LC sono ideali per gli incredibili riflessi e per le straordinarie capacità di Black Panther. Non vediamo l’ora di vedere il duo in azione!