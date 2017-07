Non c’è dubbio che, tra, l’agenda produttiva della DC Comics sia piuttosto satura sul fronte cinematografico. Per la gioia di chi abbia apprezzato la vivace performance di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in Suicide Squad, l’attrice tornerà a vestire i panni della folle ex psichiatra di Joker in Gotham City Sirens, in cui si vocifera che potrebbero comparire altre due storiche avversarie di Batman: Catwoman e Poison Ivy.

Su chi possa vestire i panni della donna-gatto Selina Kyle aleggia una nebbia di mistero, e l’unico nome rumoreggiato sembra essere, per ora, quello di Megan Fox. Un’altra attrice, tuttavia, ha espresso il proprio vivo interesse a calarsi nell’attillata tutina della ladra felina, in passato magistralmente portata sul grande schermo da Michelle Pfeiffer nel memorabile Batman – Il Ritorno di Tim Burton: si tratta di Aubrey Plaza, già apprezzata in Parks and Recreation e nella serie Marvel Legion, in cui interpretava Lenny Busker.

In un Q&A su Reddit, all’attrice è stato chiesto a quale film vorrebbe prendere parte in futuro. La risposta, pituttosto inaspettata, è stata semplicemente: “Voglio essere Catwoman.” Non c’è stato alcun esplicito riferimento a Gotham City Sirens o agli altri film della DC Comics attualmente in preparazione. Sebbene la fisionomia di Plaza non rimandi immediatamente all’iconografia tradizionale di Catwoman, le già acclarate doti drammatiche e comiche dell’attrice potrebbero rivelarsi adatte a incarnare un personaggio dalle molteplici sfaccettature come Selina Kyle.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Comicbookmovie.com