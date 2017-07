Come sapete il Comic-Con di San Diego non è solo lunghe code per accedere ai panel: è anche lunghe code per accedere al floor principale e lunghe code per aggiudicarsi un’action figure rarissima, un autografo di un protagonista di una serie tv amata o anche solo per partecipare a una photo opportunity con gli zombie nello stand di

Abbiamo quindi approfittato della preview night di mercoledì sera (comunque affollatissima) per visitare gli stand più gettonati: quello Warner/DC (guarda le foto), quello Marvel Studios e quello Lucasfilm (guarda le foto). Ma non solo: abbiamo fatto un giro per tutto il floor principale, e abbiamo girato questo veloce video in giro per gli stand. Potete vederlo qui sotto, diteci cosa ne pensate nei commenti!

