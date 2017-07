Quest’anno la Warner Bros. ha fatto le cose in grande: in vista della presentazione delle prime scene diin Sala H sabato al Comic-Con di San Diego, la major in collaborazione con la Alcon Entertainment e Johnnie Walker hanno allestito una spettacolare esperienza immersiva nel mondo del film in un capannone in centro città.

Nel capannone è disponibile una esperienza VR “migliorata” (con poltrone in grado di muoversi) che simula un inseguimento per le strade della Los Angeles del 2049, e una incredibile ricostruzione delle strade futuristiche della metropoli californiana. In tale ricostruzione sono presenti numerose comparse, oggetti di scena originali del film e tanto altro.

Abbiamo realizzato un video e diverse foto per condividere con voi questa incredibile esperienza:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Confermati nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che sarà produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscars, sarà direttore della fotografia.

L’uscita è prevista per il 6 ottobre 2017.