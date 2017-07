Netflix Italia ha diffuso online la prima clip sottotitolata in italiano di, adattamento cinematografico del celebre manga giapponese. Nel video vediamo Light incontrare Ryuk, lo shinigami che nel film ha la voce di. La scena arriva in contemporanea con il panel in Sala H al Comic-Con di San Diego, che abbiamo seguito live in questa pagina

Il film sarà disponibile sul catalogo in tutti i paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 25 Agosto 2017.

Qui di seguito la clip:

La storia di Death Note ruota attorno a uno studente che trova un quaderno con poteri soprannaturali, il Death Note, che gli permette di uccidere chiunque lui voglia semplicemente scrivendo sulle pagine il nome di quella persona e pensando al suo volto. La serie di misteriose morti che ne deriva attira l’attenzione dell’Interpol e di un agguerrito detective.

Diretto da Adam Wingard da uno script di Jeremy Slater, l’adattamento vede nel cast Nat Wolff, Keith Stanfield, Margaret Qualley, Paul Nakauchi, Shea Whigham e Willem Dafoe.

Creato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, l’opera ha generato negli anni diversi anime, un film live-action giapponese e uno spin-off manga.