Come sapete, durante il panel in Sala H della Warner / DC al Comic-Con di San Diegoha mostrato un primo teaser di, attualmente in produzione in Australia.

Noi lo abbiamo visto e ve lo descriviamo qui sotto!

Il teaser è stato anticipato da una introduzione di James WAN, che ha mostrato una serie di concept spiegando di voler cogliere l’occasione di raccontare la storia delle origini di Aquaman, e in questo modo proporrà al pubblico la prima visione di Atlantide. Il pubblico vedrà Atlantide per la prima volta proprio quando Aquaman la vedrà per la prima volta, e questo sicuramente contribuirà a una certa immedesimazione. Il teaser inizia con due uomini su una barca, stanno pescando. Lo stile di regia è perfettamente da James WAN: grandangolo e camera a mano, uno dei due anziani sembra aver preso qualcosa all’amo. Il filo inizia a tirare fortissimo, così forte che la barca inizia a essere trascinata in giro per l’oceano, fino a quasi finire sott’acqua. L’uomo lascia quindi la canna da pesca. A quel punto l’inquadratura si alza: dall’alto vediamo che sotto di lui c’è una vera armata di “velivoli subacquei” (alcuni sono squali che sembrano meccanizzati, o almeno con una armatura/sella per essere cavalcati). Sembrano quasi delle enormi mante high-tech: è l’esercito di Ocean Master, e lo vediamo anche sott’acqua, quasi fosse un’orda di pesci e mante. Una scena molto suggestiva. Poi vediamo Aquaman in una stanza, sott’acqua, gocciolante. Ha una spada in mano e lancia un fendente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le riprese di Aquaman si svolgeranno in Australia, Canada, Tunisia e Sicilia. Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk).

Questa la sinossi ufficiale:

Luogo ideale per il re del mare, le riprese verranno effettuate principalmente nelle meravigliose location della Gold Coast del Queensland, Australia, mentre molte altre scene verranno girate negli Studios della Village Roadshow. La produzione utilizzerà gli ampi spazi all’aperto a disposizione oltre a tutti e nove i teatri di posa, tra cui il nuovissimo, Teatro 9, il più grande del suo genere nell’Emisfero Meridionale. Le riprese verranno anche effettuate nel Newfoundland, in Sicilia e in Tunisia. Un’icona per oltre 75 anni, Aquaman è famoso tra i fan della DC Comics come Governatore di Atlantide, ma impegnato a proteggere l’intero globo, sia sulla terra che nel mare.

Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.

