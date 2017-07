Dopo anni di sviluppo, è in arrivo un nuovo film su

Questa volta se ne occuperà direttamente Todd McFarlane, in partnership con la Blumhouse Productions, casa di produzione di grandissimo successo che ha all’attivo film come Get Out, Split, La Notte del Giudizio, Paranormal Activity.

Ad annunciatlo lo stesso McFarlane su Facebook durante il Comic-Con di San Diego: sono passati vent’anni dal film originale, e questa nuova iterazione vedrà il fumettista per la prima volta nei panni di regista (anche se ha diretto diversi video musicali, alcuni dei quali animati).

Il coinvolgimento della Blumhouse lascia immaginare che il film sarà a basso budget, ma anche che probabilmente punterà a un divieto ai minori. Questo il commento ufficiale di Jason Blum:

Ho lavorato con molti registi visionari e penso che il talento artistico davvero unico di Todd sarà un grande vantaggio nel suo ruolo di regista.

Negli ultimi tempi McFarlane aveva aggiornato i fan sulla stesura della sceneggiatura, promettendo una versione “moderna” del fumetto.

