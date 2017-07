è stato l’ultimo ospite internazionale di questaedizione di

Classe 1995, già noto per Boardwalk Empire e ancora più per Jurassic World, il giovane attore è venuto in Italia per promuovere Noi Siamo Tutto, film distribuito dalla Warner Bros. Entertainment che arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 settembre sotto la regia di Stella Maghie.

Basato sul libro di Nicola Yoon intitolato Everything, Everything, la pellicola narrerà le vicende di una difficile storia d’amore tra due ragazzi, Olly Bright (Nick Robinson), giovane appena trasferitosi a Los Angeles e Maddy Whittier (Amandla Stenberg), intelligentissima ragazza affetta da una malattia autoimmune che le impedisce di uscire di casa.

Di seguito la video-intervista del nostro Francesco Alò.

