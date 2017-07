L’ultimo film presentato durante il panel dei Marvel Studios nella sala H del Comic-Con di San Diego è stato, in uscita a febbraio dell’anno prossimo. Calorosissima l’accoglienza dei fan presenti in sala per il registae il cast composto da

Il pubblico presente in Sala H ha potuto vedere un nuovo trailer, che immaginiamo arriverà online tra qualche giorno o settimana (perché sembrava decisamente pronto), preceduto da una lunga sequenza d’azione. Noi eravamo in sala, ecco la nostra descrizione delle scene che hanno lasciato a bocca aperta i fan:

Si tratta della sequenza ambientata in un Casinò di cui abbiamo già visto alcune immagini. Entrano in scena T’Challa (Chadwick Boseman) e il suo duo di guerriere Okoye (Danai Gurira) e Nakia (Lupita Nyong’o): lui rimane al piano di sotto del grande salone di legno del casinò, mentre le ragazze salgono al secondo piano e presidiano la zona. Entrano in scena Ulysses Klaue (Andy Serkis) e l’Agente della CIA Everett Ross (Martin Freeman). Ulysses ha di nuovo il braccio sinistro, anche se è di plastica e ricorda quello di un manichino. L’uomo vuole vendere del Vibranio a Everett, e ha chiesto di essere pagato in diamanti. Ulysses tira fuori dalla cerniera dei pantaloni un pacchetto con scritto “fragile”, e lo appoggia in bella vista su un tavolo del casinò. Okoye non ci sta: è convinta di poter fermare lo scambio nonostante il numero di guardie che accompagnano Klaue sia superiore al previsto, mentre T’Challa preferisce andare avanti a spiare i due. Ma un agente della sicurezza si accorge che Okoye sta tramando qualcosa e l’attacca, la donna sfodera una lancia a doppia punta che teneva nascosta (in un secondo diventa una vera e propria lancia) e inizia a difendersi, mentre T’Challa e Nakia si danno da fare di sotto. Segue una scena d’azione spettacolare che si consuma all’interno di questo salone del Casinò: tra spari e spade (Ross riesce per un pelo a salvarsi dagli spari di Klaue grazie alla sua valigetta di metallo), T’Challa improvvisamente salta dal piano di sotto a quello di sopra come se nulla fosse, e disarma Klaue. Il braccio finto di quest’ultimo si apre quindi svelando un fucile laser, e T’Challa si salva per un pelo. Segue una sorta di trailer, nel quale vediamo diverse scene del film. C’è uno spettacolare inseguimento nelle strade di una città piena di luci e neon, con Black Panther sul tetto di un’auto guidata da sua sorella Shuri (Letitia Wright), un altri combattimenti con Klaue, un’acrobazia incredibile di Black Panther da un aereo, un combattimento rituale a Wakanda… In una scena poi scopriamo che T’Challa può trasformarsi in Black Panther in pochissimi secondi (il costume ricopre il suo corpo nell’arco di qualche istante, mentre lo vediamo saltare), e soprattutto il confronto con il rivale Erik Killmonger (Michael B. Jordan), che ha un costume molto simile a Black Panther, giù per una cascata.

Questa la sinossi ufficiale:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 16 febbraio 2018.