Il conceptual artist Andy Park ha diffuso online via Twitter la foto di un suo concept art direalizzato in occasione del Comic-Con di San Diego (qui potete vedere il nuovo trailer del film insieme al poster ).

Nell’opera, disponibile qui sotto, appaiono Loki (Tom Hiddleston), Hela (Cate Blanchett) e Thor (Chris Hemsworth):

Official @Comic_Con #ThorRagnarok poster I had the honor of painting! Get it TODAY signed by yours truly at 1PM! #Thor #Loki #Hela #SDCC2017 pic.twitter.com/4FVh6IOhSu

— Andy Park-SDCC (@andyparkart) 22 luglio 2017