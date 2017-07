Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione del Comic-Con di San Diego è stato diffuso online un nuovo trailer di, diretto dacon protagonisti

Come riportato nella sinossi ufficiale:

Brigsby Bear Adventures è un show per bambini prodotto per un solo spettatore: James (Kyle Mooney). Quando la messa in onda spettacolo viene improvvisamente interrotta, la vita di James cambia per sempre. Starà a lui far finire la storia e affrontare le sfide di un nuovo mondo che non ha mai conosciuto.