La prima volta che ho visto quell’opera di Alex Ross è stata durante l’esposizione alla Ayman Hariri’s Impossible Collection, mi ha ispirato nel decidere di fotografare la nostra gang in maniera analoga. Ho usato esattamente quell’immagine come riferimento per il mio ultimo poster di JL. Ho voluto rendergli omaggio usando una luce analoga nei ritratti che ho scattato. E sono davvero lieto che il marketing Warner abbia apprezzato il tutto.

Nel corso di un’intervista (via CBM ),, il fotografo ufficiale del DCEU, ha confermato una cosa abbastanza evidente , ovvero che la fonte di ispirazione per le foto che hanno composto il nuovo poster didiffuso online a margine del Comic-Con di San Diego sono state le opere di Alex Ross.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.