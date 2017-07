Nelle ultime ore una voce di corridoio diramata da Mashable suggeriva che David Ayer sarebbe stato “fatto fuori” dal film sullein seguito ad alcune allusioni afatte durante il Comic-Con di San Diego.

Parlando del suo ultimo progetto, Bright, il regista aveva spiegato:

Non credo che la gente si renda conto delle situazioni che i registi devono affrontare. Bright non è come un film standard del c***o in PG-13 commissionato da uno studio. Ho avuto la possibilità di fare cose serie questa volta.

Alla fine sembra però che il progetto non si affatto in difficoltà. Basta notare l’ultimo tweet di David Ayer: il regista ha preferito non esporsi, limitandosi a confermare il proprio coinvolgimento nel progetto con una immagine di Harley Quinn.

Non è ancora chiaro quando Gotham City Sirens entrerà in produzione. Alla regia ci sarà David Ayer, mentre lo script è di Geneva Dworet-Robertson. Margot Robbie sarà nuovamente Harley Quinn, mentre è ancora aperto il casting per i ruoli di Catwoman, Poison Ivy e (forse) di Black Mask.

La pellicola sarà incentrata ancora una volta su un gruppo di villain dell’universo DC, questa volta tutto al femminile. Alla produzione i due capi della DC Films, Geoff Johns e Jon Berg.