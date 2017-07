“Sarà un grande onore presentare al Lido il nostro film, insieme ai nostri straordinari interpreti, ed una particolare emozione per me tornare in concorso, esattamente vent’anni dopo la fortunata esperienza di ‘Ovosodo’, in un’edizione della Mostra che si annuncia particolarmente eccitante”, così Paolo Virzì commenta l’annuncio ufficiale dell’ingresso del suo filmnella selezione del Concorso di Venezia 74.

Per l’occasione, 01 Distribution (che lancerà la pellicola a gennaio 2018 nei cinema italiani con il titolo Ella & John, mentre negli USA arriverà a dicembre con Sony Pictures Classics) ha diffuso le prime immagini ufficiali e la prima clip del film, prodotto da Indiana Production con Rai Cinema e 3 Marys Entertainment.

Scritto da Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Paolo Virzì, The Leisure Seeker è tratto dal romanzo di Michael Zadoorian e vede come protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland. Questa la sinossi ufficiale:

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d’estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un’America che non riconoscono più – tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore – è l’occasione per ripercorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante.