Mi piacerebbe che ne facessimo un altro. Siamo lontani dal mettere un progetto in cantiere, parliamo di questa o di quest’altra ipotesi. Ci stiamo pensando ma ancora non è successo nulla. È ancora un’idea in divenire perché è davvero complesso pensare a un film mentre proseguono i lavori della serie animata. […] Direi che il progetto di un film è attualmente in una fase ancor più che preliminare. Una delle idee includeva una trama nella quale i Simpson venivano rapiti da Kang e Kodos e trasportati su Rigel 7. Originariamente era un’idea per un episodio della stagione 24 ma aveva il potenziale per essere espansa in un eventuale film. Poi, invece, è stata utilizzata per una puntata della stagione 26.