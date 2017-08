È ScreenGeek a riportare in esclusiva che(Hannibal, Rogue One: A Star Wars Story), è potenzialmente interessato a interpretare il protagonista nel progetto incentrato sul

Nel mese di marzo di quest’anno è trapelata la notizia che Mikkelsen ha abbandonato, nel 2015, un provino relativo al casting di Fantastic Four – I Fantastici 4. Intervistato nel corso del London Film and Comic Con, l’attore ha specificato di essersene semplicemente andato dopo aver saputo che il provino non prevedeva alcuna battuta da recitare. Dal momento che è in fase di progettazione, alla Fox, un film incentrato proprio sul Doctor Doom e nel quale è coinvolto Noah Hawley (Fargo, Legion), è stato chiesto a Mikkelsen se ha un eventuale interesse a interpretare il protagonista. Come dichiarato dall’attore:

Sì, è sempre interessante. Relativamente alle storie dei villain, stanno sperimentando. Vediamo un po’ se lo fanno sul serio.

A Mikkelsen è stato inoltre chiesto che genere di qualità cerchi in un ruolo da villain. Come risposto dall’attore:

Spero sempre che i personaggi siano sfaccettati, nel senso che abbiano due facce della stessa medaglia. Sì, sono cattivi, come Hannibal. Ma allo stesso tempo ci piacciono. Credo che ogni personaggio, buono o cattivo che sia, debba avere sia aspetti del bene che del male. Penso sia questo che ogni attore vada cercando in un personaggio.

Il Dottor Destino è uno dei villain più popolari dei fumetti Marvel. Non è chiaro su cosa sarà incentrato nel dettaglio il film, ma non dovrebbe essere collegato alla recente iterazione. Ricordiamo che Julian McMahon ha interpretato Destino nei due film dei Fantastici Quattro diretti da Tim Story, mentre Toby Kebbell ha avuto il ruolo nella versione del 2015 di Josh Trank.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

