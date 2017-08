Netflix ha diffuso il nuovo trailer di(inizialmente intitolato Seven Sisters), il nuovo film di Tommy Wirkola che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 18 agosto.

Potete ammirarlo qui di seguito.

Scritto da Max Botkin, What Happened to Monday? segue la storia di 7 sorelle gemelle che lottano per rimanere nascoste in un mondo sovrappopolato dove la politica del “figlio unico” ha reso fuorilegge l’esistenza dei fratelli.