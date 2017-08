Il 45° Presidente degli Stati Uniti d’Americaavrebbe dovuto interpretare il… Presidente degli Stati Uniti in? Pare proprio di sì.

Nel terzo capitolo del franchise cinematografico di Sharknado Donald Trump sarebbe dovuto apparire in un cammeo nei panni del Presidente degli Stati Uniti d’America. Secondo l’Hollywood Reporter per il ruolo era stata inizialmente considerata Sarah Palin, anche se le trattative non sono mai iniziate. La star del film Ian Ziering propose in seguito di prendere in considerazione Trump, che in quel momento era impegnato con Celebrity Apprentice.

Nonostante il grande entusiasmo di Trump dopo la proposta però le trattative non andarono in seguito a buon fine proprio in virtù del fatto che di li a poco il noto imprenditore si sarebbe realmente interessato alla corsa per la Casa Bianca, candidandosi alla presidenza del Paese.

Per il ruolo fu in seguito scelto Mark Cuban, presidente dei Dallas Mavericks e noto imprenditore e miliardario americano.

