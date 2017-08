Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È ben noto cheriprenderà il ruolo di Hope Van Dyne inprodotto dai Marvel Studios.

Poco prima dell’inizio del lavoro sul set, Lilly ha postato su Instagram e su Twitter una foto che la ritrae in gran forma e che mostra la muscolatura frutto degli allenamenti compiuti in vista delle riprese.

Ecco il tweet dell’attrice:

#Wasp ready arms. 💪🏻. They better be. First official day of shooting for me tomorrow! 😃. #putmeincoach! pic.twitter.com/CtuCfBU8vw

— Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) 6 agosto 2017