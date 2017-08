Quando abbiamo iniziato The Conjuring eravamo tra di noi e sentivamo che il mondo dei Warren poteva avere il suo universo di storie esplorato in vari film. Avevamo speranze e aspirazioni ma non pensavamo neanche nei nostri sogni più nascosti di poter andare avanti. […] Stiamo lavorando sodo su The Conjuring 3, non posso negarlo. I film di The Conjuring sono ancora la parte centrale della saga e proprio questa ossatura deve essere forte. Siamo in piena stesura dello script, vogliamo che sia ottimo. Il pubblico ha adorato i primi due film e non voglio realizzare in maniera frettolosa il terzo.

L’universo di, come saprete, si va sempre più espandendo attraverso una serie di film collaterali alla saga principale. Sono in arrivo, diretto da, e uno spin-off su, creatore del franchise, ha avuto modo di aggiornare sui lavori del terzo film della saga con. Come ricordato dal regista:

Wan, come saprete, è impegnato anche su Aquaman, parte dell’Universo Cinematografico DC. Non a caso il regista, al momento, non pensa di poter prendere in carico anche la regia del terzo The Conjuring:

Lavorerò su Aquaman per un anno e mezzo. Non credo sia realistico, per me, metterlo in programma.

