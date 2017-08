Chris [Cooper] sarebbe stato il villain principale e avrebbe guidato i Sinistri Sei. Avevamo anche accennato alla possibilità di includere Avvoltoio, in realtà.

In una delle sue ultime interviste, regista di, ha avuto modo di rivelare che tra i piani per un ipotetico terzo film, mai realizzato, c’era anche l’idea di includere il personaggio di Avvoltoio. Il film avrebbe inoltre incluso i Sinistri Sei, al cui comando Webb aveva intenzione di mettere Goblin, coinvolgendo nuovamente. Come dichiarato dal regista:

Ovviamente, per quanto riguarda Spidey sul grande schermo, tutto è cambiato con l’ingresso del personaggio nell’Universo Cinematografico Marvel, nel quale Peter Parker è interpretato da Tom Holland e nel quale è presente proprio il personaggio di Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton. Parlando dei giorni di lavoro sul set e dei piani che circolavano prima che il personaggio entrasse nell’UCM, Webb ha raccontato:

Avrebbero fatto un film sui Sinistri Sei prima di un terzo capitolo di The Amazing Spider-Man. Chris Cooper sarebbe tornato e avrebbe interpretato Goblin, gli avremmo congelato la testa e lo avremmo riportato in vita. Poi c’era un personaggio noto come Il Gentiluomo. Avevamo alcune indicazioni su come procedere, ma probabilmente stavamo andando troppo avanti col pensiero quando abbiamo iniziato a costruire questo genere di cose. Col senno di poi, riguardandomi indietro, ricordo comunque quei giorni con piacere.

Riguardo al ritmo di lavoro estremamente accelerato con cui è stato realizzato il secondo film, Webb ha spiegato:

Vorrei avere avuto più tempo per fare quei film. Ma fa parte del gioco: quando accetti, devi firmare avendo molto chiaro cosa stai per fare. Quando ho iniziato tutto non sapevo come costruire un film come quello. Quindi suppongo che oggi cercherei di stare molto più attento.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Collider