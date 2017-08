Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuovi dettagli sul rapporto tra Leia e Poe Dameron

tempo di lettura 3'

Quello di oggi è incentrato su Carrie Fisher, sul ruolo (memorabile, anche e soprattutto a causa della sua scomparsa) che avrà nel film e sul rapporto tra Leia e Poe Dameron.

Innanzitutto, Rian Johnson spiega che all’inizio del film ritroveremo una Resistenza in difficoltà:

[La Resistenza non sta vincendo quando viene distrutta la base Starkiller nel Risveglio della Forza]. È solo un piccolo gruppo che ora è isolato. La Repubblica è a pezzi e il Primo Ordine è a caccia della Resistenza. Dopo il colpo inferto dal Primo Ordine nel Risveglio della Forza, la Resistenza si trova isolata, e ora è molto, molto vulnerabile. È lì che riprendiamo la storia negli Ultimi Jedi.

Leia ovviamente dovrà affrontare una perdita personale molto, molto pesante: suo figlio ha ucciso l’uomo che una volta amava e che per il quale ancora adesso provava molto affetto. Un modo per affrontare questo momento difficile è aiutare Poe Dameron, come spiega lo stesso Oscar Isaac:

Poe diventa in qualche modo un figlio surrogato per Leia. Ma penso anche che lei veda in lui il potenziale per creare un grande leader della Resistenza e oltre. L’arco caratteriale di Poe si evolve da soldato eroico a leader con una grande esperienza, deve imparare a vedere oltre alla vittoria di una singola battaglia, verso il quadro più ampio del futuro della galassia. Penso che Leia sappia che non sarà in giro per sempre e che, con amore, voglia spingere Poe a diventare più di un semplice pilota cazzuto. Gli insegnerà a calmare i suoi impulsi eroici con saggezza e chiarezza di vedute.

Rian Johnson aggiunge che Leia dovrà scontrarsi con il Vice Ammiraglio Holdo (Laura Dern), un comandante della Resistenza:

Non voglio svelare molto, ma dirò che la situazione si scalderà subito sul fronte della Resistenza. L’atmosfera diventerà quella di una pentola pressione, e i rapporti si incrineranno sotto tutta quella pressione. È stato un elemento molto importante per me, mettere questo piccolo esercito sotto una fortissima pressione esterna e mostrare quali sono le conseguenze sulla Resistenza stessa.

Infine, il regista conferma che la storyline di Leia non è stata cambiata di una virgola dopo la morte di Carrie Fisher:

Non avevamo alcuna idea che questo sarebbe stato l’ultimo film di Star Wars in cui avremmo visto Carrie Fisher, quindi non abbiamo fatto il film pensando che avremmo chiuso il suo arco narrativo. Ma guardando il film il pubblico avrà una reazione molto emotiva nei confronti di ciò che farà lei.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern and Benicio Del Toro.

